Ein Lauf für die Geschichtsbücher: 30 Grad im Schatten bedeutete für die vielen Teilnehmer Extrembedingungen beim vierten Wertungslauf zum Ausdauer-Cup 2026. Die einen kamen damit gut zurecht, die anderen eher weniger.
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Beim 37. Deuzer Sparkassen Pfingstlauf, dem vierten Wertungslauf zum Ausdauer-Cup 2026, müssen wir ein Superlativ bemühen: Es war nicht warm, es war nicht heiß, es war brütend heiß. Auf 30 Grad kletterte das Thermometer, im Schatten wohlgemerkt, denn an den Anstiegen in der prallen Sonne lagen die Temperaturen noch darüber.