37. Pfingstlauf in Deuz 384 „Finisher“ haben mit 30 Grad im Schatten zu kämpfen Frank Steinseifer 26.05.2026, 12:29 Uhr

i 37. Deuzer Sparkassen Pfingstlauf – 4. Lauf Ausdauer-Cup 2026: Kurz bevor Sparkassenvorstand Tillmann Reusch (rechts) den Startschuss zum Lauf über 15 Kilometer abgab, fand die Wurstekommission und der älteste Läufer, der 86-jährige Werner Stöcker aus Erndtebrück (Bildmitte), noch Zeit für ein Erinnerungsfoto zum Hitzerennen 2026. Frank Steinseifer

Ein Lauf für die Geschichtsbücher: 30 Grad im Schatten bedeutete für die vielen Teilnehmer Extrembedingungen beim vierten Wertungslauf zum Ausdauer-Cup 2026. Die einen kamen damit gut zurecht, die anderen eher weniger.

Beim 37. Deuzer Sparkassen Pfingstlauf, dem vierten Wertungslauf zum Ausdauer-Cup 2026, müssen wir ein Superlativ bemühen: Es war nicht warm, es war nicht heiß, es war brütend heiß. Auf 30 Grad kletterte das Thermometer, im Schatten wohlgemerkt, denn an den Anstiegen in der prallen Sonne lagen die Temperaturen noch darüber.







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