Der siebte Lauf im Rahmen des Ausdauer-Cups 2026 lockte erneute viele Läuferinnen und Läufer in den Kreis Altenkirchen. Beim Rundkurs in der neuen Ortsmitte waren so viele „Finisher“ dabei wie nie zuvor. Wie im Vorjahr siegten Läufer der SG Wenden.
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Mit dem 38. Goetzelauf der DJK Herdorf stand am Sonntag der 7. Lauf im Rahmen des Ausdauer-Cups 2026 auf dem Programm. Die DJK Herdorf, Ausrichter des Straßenlaufs „im Städtchen“ auf einem mehrfach zu laufenden Rundkurs in der neuen Ortsmitte hatte in diesem Jahr einen großen Teilnehmerzuwachs: Nach 218 Startern 2022, 309 „Finishern“ 2023, 326 „Finishern“ 2024 und 311 Startern (inkl.