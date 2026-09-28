Herdorfer Goetzelauf wächst 362 Teilnehmer bei 38. Auflage des Laufs „im Städtchen“ Frank Steinseifer 28.09.2026, 21:43 Uhr

i 5-Kilometer-Lauf beim 37. Herdorfer Goetzelauf: Auch wenn ihr auf dem letzten Kilometer ein wenig die Kräfte ausgingen, Jule Van Der Zwaag vom Ausrichter DJK Herdorf freute sich über ihre neue persönliche Bestzeit von 19:09 Minuten. Frank Steinseifer

Der siebte Lauf im Rahmen des Ausdauer-Cups 2026 lockte erneute viele Läuferinnen und Läufer in den Kreis Altenkirchen. Beim Rundkurs in der neuen Ortsmitte waren so viele „Finisher“ dabei wie nie zuvor. Wie im Vorjahr siegten Läufer der SG Wenden.

Mit dem 38. Goetzelauf der DJK Herdorf stand am Sonntag der 7. Lauf im Rahmen des Ausdauer-Cups 2026 auf dem Programm. Die DJK Herdorf, Ausrichter des Straßenlaufs „im Städtchen“ auf einem mehrfach zu laufenden Rundkurs in der neuen Ortsmitte hatte in diesem Jahr einen großen Teilnehmerzuwachs: Nach 218 Startern 2022, 309 „Finishern“ 2023, 326 „Finishern“ 2024 und 311 Startern (inkl.







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