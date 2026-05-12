Bahneröffnung in Diez 1,91 Meter: Emil Roos löst Ticket zur DM der U18 12.05.2026, 10:13 Uhr

i Der für die gastgebende LG Lahn-Aar-Esterau startende Noah Schiele (M15) überwand beim Bahneröffnungssportfest im Diezer Sportzentrum im Hochsprung 1,57 Meter und rundete damit seine starke Vorstellung ab. Andreas Hergenhahn

Reichlich Betrieb herrschte unlängst im Sportzentrum am Diezer Wasserwäldchen beim Bahneröffnungs-Sportfest der LG Lahn-Aar-Esterau. Die Athleten nutzten die Gelegenheit zum ersten Formcheck des Jahres unter Wettkampfbedingungen.

Zum Start der Bahneröffnung der LG Lahn-Aar-Esterau (LG LAE) im Sportzentrum am Diezer Wasserwäldchen steigerte sich Emil Roos (LG Rhein-Wied) im Hochsprung auf 1,91 m und freute sich über die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften der U18. Im Weitsprung gelang Roos mit 5,91 Metern die größte Weite aller Teilnehmer.







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