Reichlich Betrieb herrschte unlängst im Sportzentrum am Diezer Wasserwäldchen beim Bahneröffnungs-Sportfest der LG Lahn-Aar-Esterau. Die Athleten nutzten die Gelegenheit zum ersten Formcheck des Jahres unter Wettkampfbedingungen.
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Zum Start der Bahneröffnung der LG Lahn-Aar-Esterau (LG LAE) im Sportzentrum am Diezer Wasserwäldchen steigerte sich Emil Roos (LG Rhein-Wied) im Hochsprung auf 1,91 m und freute sich über die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften der U18. Im Weitsprung gelang Roos mit 5,91 Metern die größte Weite aller Teilnehmer.