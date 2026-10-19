Bilanz nach der 40. Auflage 1500 Starter beim Löwenlauf motivieren die Macher Marco Rosbach 19.10.2026, 14:38 Uhr

i Strahlende Gesichter gab es bei der 40. Auflage des Hachenburger Löwenlaufs auf der Strecke genauso wie hinter den Kulissen. Die Teilnehmerzahl lag so hoch wie lange nicht, doch auch an Unterstützung mangelte es nicht. Volker Horz

Der 40. Hachenburger Löwenlauf ist Geschichte, doch der runde Geburtstag der Traditionsveranstaltung wirkt noch nach. Denn ohne es zu wissen, haben die Teilnehmer den Organisatoren von der DJK Marienstatt ein ganz besonderes Geschenk gemacht.

Ein Jahr ist es her, da meinte Kevin Walterschen zur positiven Entwicklung der Teilnehmerzahlen beim Hachenburger Löwenlauf: „Wir können zufrieden sein, nach der Corona-Zeit setzt sich das Wachstum fort.“ Mit Blick zurück merkte er damals an, dass man „früher schon mal bei 2000 Läufern“ gelegen habe, erkannte aber zugleich, dass es durchaus von Vorteil sei, „wenn wir in der Region um die 1000 liegen.







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