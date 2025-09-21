Am Freitagabend fand der zwölfte Betzdorfer Firmenlauf bei bestem Wetter und toller Stimmung statt. Insgesamt gingen 1350 Teilnehmer an den Start, davon 444 Schülerinnen und Schüler des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums Betzdorf-Kirchen.
Bei der Siegerehrung um 20.40 Uhr am Freitagabend hatten die Schnellsten des Tages ihre Medaille um den Hals, die besten Läuferinnen Blumen in der Hand und die Veranstalter konnten endgültig aufatmen. Der zwölfte Westerwälder Firmenlauf war ein Erfolg auf ganzer Linie.