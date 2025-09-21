12. Betzdorfer Firmenlauf 1350 Teilnehmer bei bestem Wetter und toller Stimmung Frank Steinseifer 21.09.2025, 09:53 Uhr

i Tolles Wetter – beste Stimung. Beim 12. Westerwälder Firmenlauf in Betzdorf waren insgesamt 1350 Teilnehmer am Start – allein 820 Schülerinnen und Schüler gingen auf die Strecke in der Innenstadt. Bei der abschließenden Siegerehrung stellten sich zum Gruppenfoto – hintere Reihe (von links): Die Organisatoren Laura Stern-Bätzing und Daniel Bätzing vom Ausdauer-Shop Betzdorf, Til Nauroth (3. Platz), Christoph Brenner (2. Platz), Firmenlauf-Sieger Tobias Lautwein, Markus Kurtseifer (Vorstand Westerwald Bank) und Bürgermeister Johannes Behner – vordere Reihe (von links) Melanie Fohr (3. Platz), Emily Oerter (2. Platz) und Siegerin Theresa Schmitt. Frank Steinseifer

Am Freitagabend fand der zwölfte Betzdorfer Firmenlauf bei bestem Wetter und toller Stimmung statt. Insgesamt gingen 1350 Teilnehmer an den Start, davon 444 Schülerinnen und Schüler des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums Betzdorf-Kirchen.

Bei der Siegerehrung um 20.40 Uhr am Freitagabend hatten die Schnellsten des Tages ihre Medaille um den Hals, die besten Läuferinnen Blumen in der Hand und die Veranstalter konnten endgültig aufatmen. Der zwölfte Westerwälder Firmenlauf war ein Erfolg auf ganzer Linie.







Artikel teilen

Artikel teilen