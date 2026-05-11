Wie gehabt zum Treff der regionalen Szene wurde der Bad Emser Kurpark: Bei der 18. Auflage des Stadtlaufs verzeichneten die Organisatoren des Running Teams nicht nur gutes Wetter, sondern auch Rekordbeteiligung.
Lesezeit 3 Minuten
Auf der Suche nach einem passenden Adjektiv für die Beschreibung des 18. Volksbank Stadtlauf in Bad Ems fällt es sehr schwer, das Wort „perfekt“ zu vermeiden. Das Team des Running Team Bad Ems rund um den amtierenden Vorsitzenden Michael Landau und den Vereins-Chef Jürgen Zanger hatte die Veranstaltung beispielhaft organisiert.