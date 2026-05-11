18. Stadtlauf in Bad Ems 1000 Sportler laufen durch den idyllischen Kurpark Klaus Föhrenbacher 11.05.2026, 08:02 Uhr

i Start zum Hauptlauf über 10 Kilometer mit einer sichtlich gut gelaunten Sabrina Mockenhaupt-Gregor (links) sowie dem Trio der "TriBärs“ des SV Niederelbert und Thierry van Riesen (rechts). Klaus Föhrenbacher

Wie gehabt zum Treff der regionalen Szene wurde der Bad Emser Kurpark: Bei der 18. Auflage des Stadtlaufs verzeichneten die Organisatoren des Running Teams nicht nur gutes Wetter, sondern auch Rekordbeteiligung.

Auf der Suche nach einem passenden Adjektiv für die Beschreibung des 18. Volksbank Stadtlauf in Bad Ems fällt es sehr schwer, das Wort „perfekt“ zu vermeiden. Das Team des Running Team Bad Ems rund um den amtierenden Vorsitzenden Michael Landau und den Vereins-Chef Jürgen Zanger hatte die Veranstaltung beispielhaft organisiert.







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