Zwischen Länderspiel und Bundesliga: Sepp Maier beim Tennis „auf der Bein" in Weierbach Seit einer Woche ist Sepp Maier 80 Jahre alte, und in dieser Woche wurde ich mit dem früheren Weltklasse-Tormann des FC Bayern München gleich mehrfach konfrontiert. Nicht zuletzt deshalb, weil die „Katze von Anzing" auch im Kreis Birkenfeld ihre Spuren hinterlassen hat.

Kurioserweise schoss mir einer von Maiers Sprüchen am Samstag in Dudenhofen durch den Kopf. Seit zwölf Minuten stemmte sich dort der VfR Baumholder mehr schlecht als recht in der Oberliga dem gastgebenden FV entgegen, als eine Freistoßflanke der Dudenhofener in den Strafraum flog. Acht, neun Meter vor dem Tor segelte ...