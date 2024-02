Plus Koblenz Wo nur das „Wir“ zählt – Baskets Koblenz auf dem Weg nach oben Die Baskets Koblenz schreiben ihre Erfolgsgeschichte fort. In der 2. Basketball-Bundesliga feierten knapp 3000 Zuschauer in der CGM Arena den 66:63-Derbysieg gegen die Gladiators Trier. Für das Team, für den Verein soll es weiter nach oben gehen. Dabei sollten alle Beteiligten aber mit Bedacht zu Werke gehen und nichts überstürzen. Von Klaus Reimann

Das ist ja häufig so. Wenn der Jubel am größten ist und der Freudentaumel den Schlusspunkt eines nicht zu erwartenden Ereignisses setzt, ist das oft der Zeitpunkt, um mal kurz inne zu halten. Zu reflektieren, was da eigentlich gerade passiert ist. So war es auch an diesem aus sportlicher Sicht ...