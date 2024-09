Plus Kreis Bad Kreuznach Nachschlag von Olaf Paare vom Sportgeschehen im Kreis Bad Kreuznach: Zwei Tabellenführer, zwei Welten Von Olaf Paare i Olaf Paare Foto: Jens Weber/MRV Unser Nachschlag zum Sportgeschehen an der Nahe beschäftigt sich diesmal mit zwei im Kreis Bad Kreuznach beheimateten Tabellenführern. Lesezeit: 1 Minute

Der Fußballkreis Bad Kreuznach stellt den Tabellenführer in der Verbandsliga (Eintracht Bad Kreuznach) und in der Landesliga (SG Hüffelsheim). Das ist Balsam auf die Seele unseres lange nicht erfolgsverwöhnten fußballerischen Landstrichs. Doch zwischen beiden Spitzenreitern liegen in der Wahrnehmung Welten: Die Eintracht erkämpft sich jeden Punkt, die Hüffelsheimer zelebrieren Dreier. Es ...