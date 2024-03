Plus Kreis Bad Kreuznach Nachschlag von Olaf Paare: Lang und Streich – zwei Langzeittrainer und Sympathieträger hören auf Von Olaf Paare i Foto: Jens Weber/MRV Oberliga. so lautet das aktuelle Schlagwort in der Sportregion. Der SVA Waldalgesheim, in der Oberliga beheimatet, sorgte mit seinem Überraschungserfolg bei Spitzenreiter Eintracht Trier für Fußball-Furore und tut alles für den Klassenverbleib. Lesezeit: 1 Minute

Der SC Idar-Oberstein steht mittlerweile mit einem Bein in der Oberliga. Die Badmintonspieler der in Bad Kreuznach angesiedelten SG Rheinhessen sind nach drei Aufstiegen in Folge in der Oberliga angekommen, in die die Basketballer des VfL Bad Kreuznach nach vielen Jahren in tieferen Klassen nun zurückkehren. Beide eint übrigens ein ...