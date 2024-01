Plus Kreis Bad Kreuznach Nachschlag von Olaf Paare – Kabinenwahl: Frust bei Trainern ist groß Von Neujahrsruhe oder Besinnlichkeit konnte in den vergangenen Tagen im regionalen Fußball keine Rede sein. Von Olaf Paare

Mit dem spektakulären Wechsel von Levi Mukamba von Eintracht Bad Kreuznach zum SC Idar-Oberstein wurde ein Feuerwerk an Veränderungen in Spielerkadern und vor allem auf den Trainerbänken gezündet. Dabei ist ein klares Muster zu erkennen. Trainer, die schon einige Jahre bei ihren Vereinen sind und in den meisten Fällen auch sehr ...