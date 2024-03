Plus Kreis Bad Kreuznach Nachschlag von Olaf Paare: Fehlzeiten ärgern die Trainer, die darauf perspektivisch reagieren müssen Von Olaf Paare i Olaf Paare Foto: Jens Weber/MRV Unser Nachschlag zum Fußball-Wochenende beschäftigt sich diesmal mit einem Phänomen, das es vor einigen Jahren in dieser Form noch nicht gegeben hat. Lesezeit: 1 Minute

André Weingärtner, der neue Trainer des Fußball-Landesligisten SG Hüffelsheim, sagte den Satz beiläufig. „Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass in unserer wichtigsten Wochentrainingseinheit mehr als ein Drittel der Spieler fehlt“, berichtete der Coach und fügte an: „Jeder hat aus seiner Sicht nachvollziehbar gefehlt.“ Aber die Masse an Ausfällen bereitete ...