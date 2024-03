Plus Kreis Bad Kreuznach

Nachschlag von Olaf Paare: Ernüchterung in höheren Ligen und ein Spitzenspiel in der Bezirksliga Nahe

i Olaf Paare Foto: Jens Weber/MRV

Die Rückschläge von Eintracht Bad Kreuznach in der Verbandsliga und vom TuS Hackenheim in der Landesliga haben die letzten Hoffnungen geraubt, dass eines der höherklassigen Fußballteams der Region Bad Kreuznach noch in den jeweiligen Aufstiegskampf eingreifen kann. Unser Kommentar zum Fußball-Wochenende: