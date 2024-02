Plus Weinsheim Nachschlag von Olaf Paare: Die Erkenntnisse des Trainercoups der SG Weinsheim Wenn mir einer vor ein paar Wochen gesagt hätte, dass Andy Baumgartner und Felix Frantzmann die SG Weinsheim als Trainerduo übernehmen, ich hätte denjenigen für verrückt erklärt. Von Olaf Paare

Die beiden ehemaligen Meisenheimer Erfolgstypen gemeinsam am Palmstein? Undenkbar. Pustekuchen, beide steigen im Sommer ein. Und was lernen wir daraus? Der regionale Fußball ist immer für eine Überraschung gut, das macht ihn so liebenswert. Fragen kostet nichts, ist nicht nur eine Redensart. Der Coup wäre ohne die unkonventionelle Anfrage von SG-Vorstand Yannick ...