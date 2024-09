Plus Kreis Bad Kreuznach Nachschlag von Olaf Paare: Bitte mehr Gelassenheit im Umgang mit jungen Schiris – Beleidigungen sind tabu Von Olaf Paare i Foto: Jens Weber/MRV Aktuell sind in allen Fußballklassen Neulinge unterwegs. Nein, damit meine ich nicht die Aufsteiger, die mit mindestens elf Spielern, zahlreichen Zuschauern und einer großen Euphorie eine neue Liga erobern. Lesezeit: 1 Minute

Vielmehr sind die Frauen und Männer gemeint, die ganz alleine auf dem Feld unterwegs sind, im Idealfall noch zwei Assistenten an den Seitenlinien zur Unterstützung dabei haben, die Schiedsrichter. Auch in ihrer Zunft gibt es Leistungssport-Kriterien, die sich in Auf- und Abstiegen dokumentieren. Das sorgt für neue Gesichter in höheren Ligen. ...