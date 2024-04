Plus Koblenz

Kommentar zum Abstieg von TuS Koblenz: Es gilt, die Kräfte zu bündeln

i Klaus Reimann Foto: Jens Weber/MRV

Nach nur einem Jahr in der Fußball-Regionalliga ist TuS Koblenz vorzeitig abgestiegen und spielt in der kommenden Saison wieder in der Oberliga. Grund dafür sind in erster Linie strukturelle Probleme in Stadt und Region im Verbund mit mangelnder finanzieller Unterstützung. Das sollte zu denken geben – und zum Handeln zwingen.