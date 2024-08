Plus Nachspielzeit

Kevin Kraus in den Haag? Der SC Idar-Oberstein sollte mal nett nachfragen

i Kommentarbild Sascha Nicolay Foto: Jens Weber/MRV

Natürlich ist es für einen Verein wie den SC Idar-Oberstein nicht so einfach, einen 32 Jahre alten, vertragslosen Profifußballer zu verpflichten, aber am Sonntag hätten die Idarer zumindest mal nett fragen können. Auf der Tribüne in Morlautern hockte nämlich Kevin Kraus, jener schnauzbärtige Abwehrrecke, der bis zum Ende der vergangenen Saison beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag stand.