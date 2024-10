Plus Nachspielzeit

Heldenfußball wird den VfR Baumholder in die Landesliga stürzen – Bereitschaft zum Verteidigen muss her

i Sascha Nicolay Foto: Jens Weber/MRV

Der Gruselauftritt des VfR Baumholder beim SV Steinwenden hat mich wirklich beschäftigt. Irgendwie habe ich diese fürchterliche Leistung beinahe persönlich genommen. Wahrscheinlich, weil ich vom Weg, den der VfR nach der Oberliga-Saison mit all ihren schwierigen Begleiterscheinungen geht, im Prinzip überzeugt bin – aber so, wie in Steinwenden funktioniert es nicht.