Plus Nachspielzeit Friedhelm Funkel bringt „Kalli“ und meine Kindheit zurück: Nichtabstieg und DFB-Pokal sind dem 1. FCK sicher Längst wissen Sie es, liebe Leserinnen und Leser, dass ich glühender Anhänger des 1. FC Kaiserslautern bin. Schuld daran sind meine Großeltern, die – ohne jemals bei einem Fußballspiel im Stadion gewesen zu sein – auf dem Betzenberg lebten, meine Eltern, die mich – 1978 zum ersten Mal – auf die Südtribüne geschleppt haben, und Karl-Heinz Feldkamp. Am Mittwoch sind für mich „Kalli“ und damit meine Kindheit und Jugend und meine beste Zeit als Fan der Roten Teufel zurückgekehrt. Von Sascha Nicolay

Am Mittwoch hat der 1. FC Kaiserslautern Friedhelm Funkel verpflichtet. Und weil ich an höhere Mächte im Fußball glaube, bin ich davon überzeugt, dass der FCK in dieser Saison erstens nicht absteigen und zweitens den DFB-Pokal holen wird. Warum? Es ist der Zeitpunkt des Trainerwechsels in Verbindung mit dem neuen ...