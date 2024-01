Einwurf zum Wintercheck der Bezirksligisten Maifeld, Mayen und Mendig: M wie Musik in den Ohren

Ein „M“ wie Maifeld, Mayen oder Mendig. Die heimischen Vertreter in der Fußball-Bezirksliga Mitte verbindet nicht nur der einleitende Konsonant. Nein, auch sportlich gibt es derzeit eine Gemeinsamkeit. Alle drei befinden sich vor dem Start in die Restsaison, mit Blick auf die vor der Saison genannten Ziele, absolut im Soll. Ein „M“ wie Musik in den Ohren der Verantwortlichen.