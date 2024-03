Plus Nachspielzeit Die Goldmedaille für Sportfeindlichkeit geht an den Kreis Birkenfeld: Hallenschließungen sind ein Skandal Von Sascha Nicolay i Kommentarbild Sascha Nicolay Foto: Jens Weber/MRV warum gibt es Sporthallen? Na klar, um sie abzuschließen, um sie zu putzen, um dort Reparaturarbeiten vornehmen zu können, um Hausmeister-, Heiz- und Energiekosten einzusparen. Haben Sie, liebe Sportgegeisterte, sich auch aufgeregt, als Sie die Argumente des Landrats gelesen haben, warum die Schulsporthallen im Kreis in den Ferien verschlossen bleiben? Lesezeit: 4 Minuten

Es ist nichts weniger als ein Skandal, dass die Schulsporthallen im Kreis Birkenfeld während der Ferienzeit für Vereine geschlossen bleiben sollen. Ein Argument: Es gibt schon lange eine grundsätzliche Entscheidung, die Hallen in den Ferien zu schließen. Frei nach dem Motto, das war schon immer so und bleibt deshalb so. ...