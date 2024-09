Plus Nachspielzeit

Die Aufholjagd von Turbos Jungs toppt sogar den FC Bayern München: Die Geschichte eines 7:6 nach 1:6-Rückstand

i Sascha Nicolay Foto: Jens Weber/MRV

So, wie mir, mag es am Sonntag vielen Fußballfreunden im Kreis Birkenfeld gegangen sein. Beim Checken der Spieltagsergebnisse ist mein Blick sofort an einem Resultat in der Bezirksliga hängen geblieben. Die Partie SC Idar-Oberstein II gegen die TSG Planig soll 7:6 ausgegangen sein, stand da.