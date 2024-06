Plus Baumholder

Der VfR Baumholder war ein glänzendes Aushängeschild – Sein künftiges Team ist „heißer Scheiß“

i Kommentarbild Sascha Nicolay Foto: Jens Weber/MRV

Der letzte Eindruck bleibt haften, und so ist es dem VfR Baumholder gelungen, seine erste Saison in der Fußball-Oberliga positiv zu beenden. Der 2:1-Sieg bei Cosmos Koblenz drückte einerseits Sportsgeist aus und zeigte andererseits noch einmal eindrucksvoll auf, dass die Baumholderer durchaus in der Lage waren, in dieser schwierigen Liga mitzuhalten – auch wenn es nicht zum Klassenverbleib gereicht hat.