Die Absagen kamen schnell. Der VfR Baumholder kapitulierte zuerst, und dann zog der komplette Fußballkreis Birkenfeld nach. Kein Kick also am ersten Adventswochenende. Und warum nicht? Weil die Fußballer heutzutage nicht mehr wissen, was gegen Eisfüße hilft, wie man sich auf schnee- und eisglattem Terrain festkrallt – und weil es keine roten Bälle und Sägemehl mehr gibt.