Plus Nachspielzeit Alexis Currier und der perfekte Umgang mit einer Niederlage: Erlebnis steht über dem Ergebnis Von Sascha Nicolay i Kommentarbild Sascha Nicolay Foto: Jens Weber/MRV Alexis Currier ist alles andere als ein Verlierer. Als Typ nicht – und natürlich auch nicht als Fußballer oder Fußballtrainer. Er ist zweifellos kein Experte im Verlieren, und doch war am Samstag von ihm zu lernen, wie mit einer Niederlage umzugehen ist. Lesezeit: 2 Minuten

Ausgerechnet sein letztes Spiel als Coach des SV Buhlenberg war verloren gegangen. Der Verein, den er in den vergangenen zehn Jahren als Coach geführt hat, war knapp und unglücklich am einmaligen Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert. Grund genug, um zu hadern, verärgert zu sein, sauer, unzufrieden, niedergeschlagen, vielleicht auch ungerecht. ...