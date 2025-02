Licht und Schatten beim TuS Kirchberg erhält sich die Chance auf die 1. Liga 17.02.2025, 11:42 Uhr

i Matthias Bender (links) klatscht Andreas Martin ab. Die Kirchberger Kegler haben am Samstag (12 Uhr) auf der eigenen Bahn im Kirchberger Hof alles in eigener Hand, um den erstmaligen Aufstieg in die 1. Bundesliga zu bewerkstelligen. Ferdinand Fuchss

Der Weg ist bereitet, auch wenn er steinig war am Wochenende: Aber die Kegler des TuS Kirchberg haben alles in eigener Hand und können am Samstag daheim in die 1. Bundesliga aufsteigen.

Licht und Schatten gab es beim Doppelspieltag in der Meisterrunde der 2. Kegel-Bundesliga Süd für den TuS Kirchberg. In Hadamar lief es gut für den TuS mit drei Punkten, in Stromberg nicht so ganz mit zwei Punkten innerhalb der Viererrunde. Dennoch ist alles angerichtet für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, denn am letzten Spieltag genießen die Kirchberger Heimrecht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen