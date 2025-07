Unter der Regie des VfL Waiblingen stellten sich über 150 Rasenkraftsportler in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen der Herausforderung um DM-Titel zu kämpfen. Mit von der Partie war auch Jörg Sauerwein vom TV Weisel.

Bei den Deutschen Meisterschaften im Rasenkraftsport in Waiblingen erfüllte Jörg Sauerwein (TV Weisel, Jahrgang 1961) seine eigenen Erwartungen. Sauerwein vertrat seinen Klub in der Kategorie Senioren 4 im Leichtgewicht (bis 74 Kilogramm) erstmals unter freiem Himmel bei nationalen Titelkämpfen im Steinstoßen.

Angepeilte Marke gleich zweimal übertroffen

Angesichts starker Konkurrenz aus großen Vereinen mit regelmäßigem Training war klar, dass das Mitglied aus dem Sportabzeichentreff mit vorderen Platzierungen nichts zu tun haben würde. Sein persönliches Ziel erreichte Sauerwein aber zweimal. Mit dem 7,5 Kilogramm schweren Wurfgerät peilte er über 6 Meter an. In den ersten beiden Versuchen kam der Bornicher knapp an die 6 Meter heran, aber im dritten Durchgang wuchtete er den Eisenquader dann auf 6,08 Meter.

Im letzten Versuch landete der Stein dann mit 6,04 Meter abermals jenseits der 6-Meter-Linie. Mit Rang acht in seiner Alters- und Gewichtsklasse konnte Jörg Sauerwein letztlich sehr zufrieden sein.