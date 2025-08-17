Jan Röhlich aus Betzdorf wird mit dem deutschen Nationalteam Indiaca-Weltmeister in Estland. Nach starken Leistungen in der Vorrunde feiert der 22-Jährige den Titel – und will bei der nächsten WM in der Startaufstellung stehen.

Bei der 7. Indiaca-Weltmeisterschaft, die vom 5. bis 9. August im estnischen Tartu stattfand, konnte sich der Betzdorfer Jan Röhlich mit dem deutschen Männer-Nationalteam den Weltmeistertitel sichern. Im Finale setzte sich Deutschland deutlich mit 25:20 und 25:15 gegen Luxemburg durch. Röhlich, der sowohl für die DJK als auch den CVJM Betzdorf aktiv ist, wurde nach seinem starken Auftritt bei der letztjährigen CVJM-Meisterschaft, die Betzdorf mit ihm als Hauptangreifer gewann, erstmals von Bundestrainer Hannes Münch ins Nationalteam berufen. Nach mehreren intensiven Vorbereitungslehrgängen setzte er sich gegen zahlreiche Konkurrenten durch und reiste als Teil des Kaders nach Estland.

In der Vorrunde bestätigte das deutsche Team seine Favoritenrolle mit drei Siegen bei nur einer Niederlage. Jan Röhlich kam in allen gewonnenen Spielen als Mittelangreifer zum Einsatz und überzeugte insbesondere gegen die starken gegnerischen Abwehrreihen. Im Halbfinale traf Deutschland auf den amtierenden Weltmeister und Gastgeber Estland – gegen den man bei der letzten WM im Finale unterlegen war. Bundestrainer Münch entschied sich für eine taktische Umstellung auf ein Linkshändersystem, wodurch Röhlich auf der Bank Platz nehmen musste. Der Plan ging auf: Das deutsche Team dominierte das Spiel und zog souverän ins Finale ein, in dem auch Luxemburg keine Chance hatte.

„Bei der nächsten WM will ich in der Startaufstellung stehen!“

Jan Röhlich, Iniaca-Weltmeister aus Betzdorf

Obwohl Röhlich im Halbfinale und Finale nicht mehr zum Einsatz kam, war die Freude über den Titelgewinn riesig: „Bei der nächsten WM will ich in der Startaufstellung stehen!“, zeigte sich der 22-Jährige kämpferisch. Die nächste Indiaca-Weltmeisterschaft findet in vier Jahren voraussichtlich in Deutschland statt – ein mögliches Heimspiel für den jungen Betzdorfer. Auch abseits des Spielfelds war die Region in Tartu vertreten: Tobi Alasentie, ebenfalls aus Betzdorf, wurde bei drei Partien als Hauptschiedsrichter eingesetzt.

Hintergrund

Indiaca ist ein volleyballähnliches Rückschlagspiel, bei dem zwei Teams mit jeweils fünf Spielerinnen oder Spielern versuchen, eine spezielle Federball-ähnliche Indiaca mit einem Schlagpolster nach maximal drei Ballkontakten über ein Netz im gegnerischen Feld zu platzieren. In Deutschland wird Indiaca in rund 200 Vereinen gespielt, organisiert im Deutschen Turnerbund und im CVJM. Weltmeisterschaften finden alle vier Jahre statt.