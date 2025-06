Im Kampf um den Oberliga-Verbleib geben die Hockeyspieler des VfL Bad Kreuznach Gas. Nach dem Sieg über Worms legte das Team zu Hause gegen den Dürkheimer HC II nach. Mit dem 2:1 (0:0) über den Tabellendritten verkürzte das Schlusslicht den Abstand zu den Teams vor ihm.

Bei schwülwarmer Witterung war die erste Hälfte von Kampf geprägt. Torchancen waren Mangelware. Olympiasieger Christian Mayerhöfer brach den Bann und brachte die Gäste per abgefälschter Strafecke in Führung (37.). Fast im Gegenzug glich Mike Göring aus. Und es ging munter weiter, sodass sich beide Torhüter auszeichnen konnten. Sieben Minuten vor dem Ende ließ Göring den VfL erneut jubeln. „Das war eine geschlossene kämpferische Leistung“, lobte VfL-Trainer Thorsten Ackermann. Wenn am Sonntag (11 Uhr) die TG Worms zu Gast ist, will sein Team daran anknüpfen.

VfL Bad Kreuznach: T. Ackermann – Prinz, Lipp, Scholle, Gerbig, L. Thomsen, Künne, Altmann, Dehmer, M. Göring, Maurer, Stomeo, S. Thomsen, A. Ackermann.