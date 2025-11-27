Zwei spielstarke Reserven fühlen dem LHC auf den Zahn 

Der Start des Limburger Hockey-Clubs in die Hallensaison verlief viel versprechend. Am Wochenende geht’s mit zwei Begegnungen gegen Reserveteams weiter. Da heißt es personellen Problemen zu trotzen und den positiven Trend zu bestätigen.
Für den Limburger Hockey-Club hat die Hallensaison in der 2. Regionalliga früh eine spannende Phase erreicht. Mit bislang sechs Punkten aus zwei Partien stehen die Lahnstädter an der Tabellenspitze. Am kommenden Wochenende trifft Limburg nun gleich auf zwei direkte Verfolger – und für Trainer Stefan Döppes gleicht jede Partie bereits einem kleinen Finale.