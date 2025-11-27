Hallenhockey, 2. Regionalliga Zwei spielstarke Reserven fühlen dem LHC auf den Zahn Robin Klöppel 27.11.2025, 09:19 Uhr

i Für Benedikt Faustmann und seine Mitstreiter beim LHC heißt es am Wochenende die ersten Duftmarken der Hallensaison zu bestätigen. Andreas Hergenhahn

Der Start des Limburger Hockey-Clubs in die Hallensaison verlief viel versprechend. Am Wochenende geht’s mit zwei Begegnungen gegen Reserveteams weiter. Da heißt es personellen Problemen zu trotzen und den positiven Trend zu bestätigen.

Für den Limburger Hockey-Club hat die Hallensaison in der 2. Regionalliga früh eine spannende Phase erreicht. Mit bislang sechs Punkten aus zwei Partien stehen die Lahnstädter an der Tabellenspitze. Am kommenden Wochenende trifft Limburg nun gleich auf zwei direkte Verfolger – und für Trainer Stefan Döppes gleicht jede Partie bereits einem kleinen Finale.







