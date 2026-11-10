Drei Turnierwochenenden mit fast 90 Teams und Hunderten Paarungen: Hinter der Hockeyabteilung des VfL Bad Kreuznach liegen intensive Tage. Zum Abschluss des Vorbereitungsmarathons waren die jüngsten Hockeyspieler am Zug.
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Zwei Tage Hockeysport satt, Zeit mit Freunden und Familie verbringen und das gemeinsame Übernachten im Hotel oder der Jugendherberge: Für die jungen Hockey-Talente ist die Teilnahme am Kinder-Hallenturnier des VfL Bad Kreuznach in vielerlei Hinsicht ein Erlebnis.