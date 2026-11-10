Kinderturnier des VfL
Zwei schicke Glaspokale bleiben in Bad Kreuznach
Die U10-Mädchen der SG VfL/KHC II (weiße Trikots) zeigen gegen Safo Frankfurt vollen Einsatz.
Die U10-Mädchen der SG VfL/KHC II (weiße Trikots) zeigen gegen Safo Frankfurt vollen Einsatz.
Klaus Castor

Drei Turnierwochenenden mit fast 90 Teams und Hunderten Paarungen: Hinter der Hockeyabteilung des VfL Bad Kreuznach liegen intensive Tage. Zum Abschluss des Vorbereitungsmarathons waren die jüngsten Hockeyspieler am Zug.

Lesezeit 3 Minuten
Zwei Tage Hockeysport satt, Zeit mit Freunden und Familie verbringen und das gemeinsame Übernachten im Hotel oder der Jugendherberge: Für die jungen Hockey-Talente ist die Teilnahme am Kinder-Hallenturnier des VfL Bad Kreuznach in vielerlei Hinsicht ein Erlebnis.
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Hockey Sport

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