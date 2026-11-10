Kinderturnier des VfL Zwei schicke Glaspokale bleiben in Bad Kreuznach Tina Paare 10.11.2026, 11:25 Uhr

i Die U10-Mädchen der SG VfL/KHC II (weiße Trikots) zeigen gegen Safo Frankfurt vollen Einsatz. Klaus Castor

Drei Turnierwochenenden mit fast 90 Teams und Hunderten Paarungen: Hinter der Hockeyabteilung des VfL Bad Kreuznach liegen intensive Tage. Zum Abschluss des Vorbereitungsmarathons waren die jüngsten Hockeyspieler am Zug.

Zwei Tage Hockeysport satt, Zeit mit Freunden und Familie verbringen und das gemeinsame Übernachten im Hotel oder der Jugendherberge: Für die jungen Hockey-Talente ist die Teilnahme am Kinder-Hallenturnier des VfL Bad Kreuznach in vielerlei Hinsicht ein Erlebnis.







Artikel teilen

Artikel teilen