Neue Wege geht die Hockey-Abteilung des VfL Bad Kreuznach. Für ihr Verbandsligateam konnte sie zwei Nationalspieler aus Bangladesch gewinnen, die direkt Akzente setzten.
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Mit internationaler Verstärkung präsentierte sich das Verbandsligateam des VfL Bad Kreuznach bei seinem Heim-Debüt. In Mahbub Hossain und MD Ashraful Islam liefen erstmals zwei Hockey-Nationalspieler aus Bangladesch für die Blau-Weißen auf, die im heimischen Salinental ein 7:1 (4:0) über den VfR Grünstadt feierten.