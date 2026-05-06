Starker Einstand Zwei Nationalspieler aus Bangladesch verstärken den VfL Tina Paare 06.05.2026, 12:18 Uhr

i Auf gute Zusammenarbeit: VfL -Trainer Thorsten Ackermann (von links) setzt auf seine Zugänge MD Ashraful Islam und Mahbub Hossain. Darüber freut sich auch Abteilungsleiter Mirko Montigny. VfL Bad Kreuznach/Ackermann

Neue Wege geht die Hockey-Abteilung des VfL Bad Kreuznach. Für ihr Verbandsligateam konnte sie zwei Nationalspieler aus Bangladesch gewinnen, die direkt Akzente setzten.

Mit internationaler Verstärkung präsentierte sich das Verbandsligateam des VfL Bad Kreuznach bei seinem Heim-Debüt. In Mahbub Hossain und MD Ashraful Islam liefen erstmals zwei Hockey-Nationalspieler aus Bangladesch für die Blau-Weißen auf, die im heimischen Salinental ein 7:1 (4:0) über den VfR Grünstadt feierten.







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