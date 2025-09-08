Das hatte sich der Kreuznacher HC anders vorgestellt: Zum Saisonauftakt der Zweiten Regionalliga kassierte das Team im Stadion Salinental fünf Gegentreffer und war gegen den Dürkheimer HC chancenlos.

Mit einem Dämpfer sind die Hockey-Männer des Kreuznacher HC in die Saison in der Zweiten Regionalliga gestartet. Im Stadion Salinental unterlagen sie dem Dürkheimer HC, den sie zum Ende der Vorsaison noch mit 5:0 bezwungen hatten, mit 1:5 (0:3).

„Das Ergebnis ist gegen einen Gegner, den ich am Ende ganz weit vorne erwarte, kein Genickbruch, aber auch nicht schön. Zumal wir nicht gut gespielt haben“, bilanzierte Alex Jacob, der Trainer des KHC. Vor allem die erste Hälfte missfiel ihm. In dieser gestatteten die Bad Kreuznacher ihren Kontrahenten viel zu viele Räume. „Da waren wir viel zu weit weg von unseren Gegenspielern. Hockey ist ein laufintensiver Sport. Da waren wir aber nicht präsent genug“, analysierte Jacob, der feststellen musste, dass der KHC fast nur den Bad Dürkheimern hinterherhechelte, ohne selbst Akzente zu setzen. „Wir hatten im gesamten Spiel keine einzige Strafecke“, dokumentierte Jacob den Leistungsunterschied. Zur Pause führte der Gast durch Nico Mayerhöfer (8., 27.) und Jonas Förster (25.) mit 3:0.

„Wir haben uns zu viele Fehler geleistet, beispielsweise im Spielaufbau.“

Alex Jacob

In der Halbzeit sprach das Trainerteam des KHC dann einiges an und stellte um. „Und es wurde dann auch deutlich besser. Mit der zweiten Hälfte konnte ich leben“, sagte Jacob. Die Bemühungen des KHC wurden direkt belohnt, in Minute 31 traf Anton Wiemers zum 1:3 und taugte auch als Vorbild: „Anton hat das sehr klassisch gemacht, sehr einfach gelöst. So würde ich mir das auch in anderen Situationen und bei anderen Spielern wünschen. Wir müssen einfacher spielen.“

Für eine Aufholjagd reichte es aber nicht, auch weil die Gäste dominant blieben und ihre Möglichkeiten durch Mayerhöfer (49.) und Karsten Wolff (50.) eiskalt nutzten. „Wir haben uns zu viele Fehler geleistet, beispielsweise im Spielaufbau“, erklärte der Coach. In Niklas Senft wurde auch der gewohnte Rückhalt im Kasten vermisst.

Kreuznacher HC: Bender – Karst, Günther, Frey, Kroll, Schäfer, Wiemers, Zimmermann, Wenk, Schnorrenberg, Zerfaß, Wunner, Rau, Mussgay, A. Ley.