2. Feldhockey-Regionalliga Vier Zähler: Limburger HC muckt im Abstiegskampf auf Robin Klöppel 11.05.2026, 20:49 Uhr

i David Schneider hat sich mit dem LHC im Abstiegskampf der 2. Feldhockey-Regionalliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Am Samstag kommt der Kreuznacher HC in den Eduard-Horn-Park. ANDREAS HERGENHAHN / ARCHIV

Für den Limburger HC ist in Sachen Klassenverbleib in der 2. Feldhockey-Regionalliga der Silberstreifen am Horizont heller geworden. Nach beachtlichen sieben Zählern aus drei Partien beträgt der Rückstand auf Rang vier lediglich drei Zähler.

Der Limburger HC hat im Kampf um den Verbleib in der 2. Feldhockey-Regionalliga ein starkes Zeichen gesendet. Mit dem 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den TSV Sachsenhausen und dem überraschenden 1:1 (1:0) beim Tabellenzweiten SC SaFo Frankfurt sammelte der LHC nach der Winterpause beachtliche sieben Punkte aus drei Spielen.







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