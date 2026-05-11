Für den Limburger HC ist in Sachen Klassenverbleib in der 2. Feldhockey-Regionalliga der Silberstreifen am Horizont heller geworden. Nach beachtlichen sieben Zählern aus drei Partien beträgt der Rückstand auf Rang vier lediglich drei Zähler.
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Der Limburger HC hat im Kampf um den Verbleib in der 2. Feldhockey-Regionalliga ein starkes Zeichen gesendet. Mit dem 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den TSV Sachsenhausen und dem überraschenden 1:1 (1:0) beim Tabellenzweiten SC SaFo Frankfurt sammelte der LHC nach der Winterpause beachtliche sieben Punkte aus drei Spielen.