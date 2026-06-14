KHC verpasst ersten Matchball Viele vergebene Chancen und eine bittere Rote Karte Tina Paare 14.06.2026, 23:54 Uhr

i Vier Spieler, drei Schläger, ein Ball: Im Duell mit TEC Darmstadt geht es zur Sache. Die KHC-Spieler Florian Mussgay (Zweiter von links) und Jerry Ley versuchen, die Kugel unter Kontrolle zu bekommen. Klaus Castor

Der Kampf um den Klassenverbleib spitzt sich weiter zu. Vor dem letzten Spieltag der Zweiten Regionalliga ist der Kreuznacher HC auf den vorletzten Platz abgerutscht – punktgleich mit zwei weiteren Teams.

Es hätte der große Befreiungsschlag werden sollen, das letzte Heimspiel des Kreuznacher HC. Mit einem Sieg hätten die Rot-Weißen ihr Punktekonto auf 16 Zähler aufstocken und einen Haken hinter das Thema Klassenverbleib machen können. Denn damit hätten sie mindestens zwei Teams in der Tabelle der Zweiten Hockey-Regionalliga hinter sich gelassen.







Artikel teilen

Artikel teilen