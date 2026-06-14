Der Kampf um den Klassenverbleib spitzt sich weiter zu. Vor dem letzten Spieltag der Zweiten Regionalliga ist der Kreuznacher HC auf den vorletzten Platz abgerutscht – punktgleich mit zwei weiteren Teams.
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Es hätte der große Befreiungsschlag werden sollen, das letzte Heimspiel des Kreuznacher HC. Mit einem Sieg hätten die Rot-Weißen ihr Punktekonto auf 16 Zähler aufstocken und einen Haken hinter das Thema Klassenverbleib machen können. Denn damit hätten sie mindestens zwei Teams in der Tabelle der Zweiten Hockey-Regionalliga hinter sich gelassen.