Punkt gewonnen oder zwei Punkte verloren? Die klassische Frage nach einem Remis stellten sich auch die Hockeyspieler des Kreuznacher HC nach dem Derby in Alzey.

Ihren ersten Punkt holten die Hockey-Männer des Kreuznacher HC in der Zweiten Regionalliga. Von der Chancenverteilung und vom Spielverlauf her wäre für sie beim TV Alzey aber mehr drin gewesen als das 1:1 (1:1). Das sah auch KHC-Trainer Maurice Hippchen so, der resümierte: „Wir hatten uns mehr vorgenommen, nehmen den Punkt am Ende aber gerne mit.“

Hippchen war in Abwesenheit von Alex Jacob nicht nur für das Coaching zuständig, sondern mischte auch selbst auf dem Feld mit. Und seine Mannen starteten schwungvoll, spielten gut hinten raus, setzten den Gegner unter Druck. Der Führungstreffer war mehr als verdient, resultierte aber aus einem Siebenmeter, den Florian Mussgay verwandelte (10.). „Wir hätten schon im ersten Viertel zwei, drei Tore machen können. Daran hat es im ganzen Spiel gehapert, dass wir unsere Chancen nicht nutzen“, analysierte Hippchen.

„Wir haben den wahrscheinlich besten Eckenschützen der Liga in unseren Reihen und kriegen es nicht hin, eine Ecke herauszuholen.“

Maurice Hippchen

Im zweiten Viertel schalteten die Alzeyer, die durch ihre körperliche Spielweise ein unangenehmer Gegner für den KHC waren, einen Gang hoch, verwickelten ihre Kontrahenten vermehrt in Zweikämpfe und kamen in der 27. Minute zum Ausgleich. „Das war eine kurze Phase, in der wir ein bisschen gepennt haben. Aber wir haben uns gefangen, und danach war es ein offenes Spiel“, berichtete Hippchen.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber verstärkt mit langen Bällen, die KHC-Abwehr zu umgehen und zum Abschluss zu kommen. Auch die Gäste erspielten sich gute Chancen, die sie jedoch allesamt liegen ließen. Das Kuriose: Trotz ihrer Offensivpower bekamen sie nicht eine einzige Strafecke. „Ich weiß nicht, wie viele Spiele ich erlebt habe, in denen man keine Strafecke bekommt. Das gibt es eigentlich nicht“, haderte der Spielertrainer und ergänzte: „Wir haben den wahrscheinlich besten Eckenschützen der Liga in unseren Reihen und kriegen es nicht hin, eine Ecke herauszuholen. Das ist ein Problem.“

In der zweiten Hälfte wird es bunt

Eine Schwäche, die schon in der zurückliegenden Saison auftrat und die es schnellstmöglich in den Griff zu bekommen gilt, damit Christopher Zerfaß seinem Ruf als exzellenter Eckenschütze gerecht werden kann.

Wie umkämpft die Partie war, zeigte auch eine Reihe von Karten. Zwischen der 41. und 44. Minute mussten Zugang Eric Karst und Hippchen sowie ein Alzeyer wegen Grünen Karten vom Feld, kurz vor Schluss sah Karst noch den gelben Karton. Trotz der Unterzahl waren die Bad Kreuznacher in der Schlussphase noch einmal am Drücker, versuchten alles, um doch noch die volle Punkteausbeute mit nach Hause zu nehmen. „Die letzten fünf Minuten waren auf jeden Fall unsere, wir hatten auch noch mehr Energie“, erklärte Hippchen. Doch das Abschlusspech klebte den Gästen am Schläger.

Kreuznacher HC: Senft – Oberländer, Zerfaß, Mussgay, Rau, Frey, Traut, Wenk, Karst, Kroll, A. Ley, Günther, Goldhammer, Zimmermann, Wiemers, Mau. Hippchen, Wunner, Schäfer.