Heißer Kampf um DM-Tickets VfL will den Heimvorteil nutzen 06.02.2025, 13:22 Uhr

i Freuen sich auf die süddeutsche Meisterschaft vor eigenem Publikum: die Hockey-Asse des VfL Bad Kreuznach. Klaus Castor

Das wird spannend: Die besten U18-Hockey-Teams aus Süddeutschland schlagen am Wochenende in Bad Kreuznach auf. Ihr Ziel: die Qualifikation für die DM im März. Auch Gastgeber VfL Bad Kreuznach macht sich Hoffnungen.

Über Bad Kreuznach nach Machern – so lautet die Zielsetzung für acht Hockey-Teams der weiblichen Jugend A, die am Samstag und Sonntag bei der süddeutschen Meisterschaft in der Jakob-Kiefer-Halle drei Teilnehmer für die DM-Endrunde vor den Toren von Leipzig ausspielen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen