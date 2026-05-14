Mädchenturnier im Salinental VfL tritt aufs Bremspedal und lässt weniger Teams zu Tina Paare 14.05.2026, 15:59 Uhr

i Kein Ball wird beim Mädchenturnier hergeschenkt: Die U10-Spielerinnen des VfL Bad Kreuznach (helle Shirts) nehmen eine Spielerin von GW Wuppertal in die Zange. Klaus Castor

81 Teams aus 29 Vereinen und 350 Spiele: Das Mädchenturnier des VfL Bad Kreuznach ist ein Großereignis und bietet Hockey satt, aber auch jede Menge Abwechslung.

30 Grad, Sonne satt, Schwimmbadwetter – davon können die Teilnehmer des 52. Mädchen-Hockeyturniers nur träumen. Schon am Anreisetag öffnete der Himmel immer wieder seine Schleusen, dazu kühle Temperaturen. Und die Wetterprognosen bis zum Samstag, wenn die Großveranstaltung ausklingt, sind ebenfalls wenig verheißungsvoll.







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