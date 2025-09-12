Am Samstag und Sonntag geht es für die ambitionierten Hockey-Mädchen-Teams des VfL Bad Kreuznach um alles.

Die Hockey-Mannschaften des VfL Bad Kreuznach waren wieder am Ball.

Männer: Zehn Abgänge muss Spielertrainer Thorsten Ackermann nach dem Abstieg in die Verbandsliga kompensieren, und er setzt dabei komplett auf die Jugend. Zum Saisonstart gab es im Stadion Salinental ein starkes 2:0 gegen den HC Speyer II. Alex Roth (20.) brachte den VfL in Führung, Marc Prinz (37.) erhöhte mit einer Strafecke.

Weibliche U16: Mit einem hochverdienten 4:0 (1:0) gewann der VfL das Oberliga-Viertelfinale gegen den Dürkheimer HC. Marie Meurer (20.) gelang die umjubelte Führung, Anna Wöhrle (35., 55.) und Annabel Ackermann (38.) erhöhten. Am Sonntag steht nun das Halbfinale beim Top-Favoriten TFC Ludwigshafen an.

Weibliche U14: Am Samstag um 15.30 Uhr erwartet der VfL im Oberliga-Viertelfinale den HC Speyer. Das Heimrecht für diese Partie sicherte sich das Team mit einem 1:0 im Gruppenspiel gegen den gleichen Gegner. Das Siegtor erzielte Hanna Seifert bereits in der Anfangsphase.