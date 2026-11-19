Erstes Regionalliga-Heimspiel VfL kann auf seine Unterschiedsspielerin bauen Olaf Paare 19.11.2026, 18:05 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dirk Houben

In Bad Kreuznach gibt es eine neue Attraktion: Die VfL-Frauen greifen als Aufsteiger in der Zweiten Hockey-Regionalliga an.

Das Aufatmen beim VfL Bad Kreuznach ist groß: Constanze Dreyse kann am Samstag um 17 Uhr im ersten Regionalliga-Heimspiel für die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach auflaufen.„Constanze ist unsere Unterschiedsspielerin. Jedes Team hat so eine Spielerin, die heraussticht und alles zusammenhält“, sagt Georg Schmidt, der Trainer des VfL, über die Spielerin, die sich zum Saisonstart im Gesicht verletzt hatte.







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