Süddeutsche Meisterschaft VfL hält lange gut mit, belohnt sich aber nicht Tina Paare 18.02.2026, 13:16 Uhr

i Das Fastnachts-Wochenende verbrachten die weibliche U16 des VfL Bad Kreuznach und ihr Trainerteam bei der süddeutschen Meisterschaft in Neunkirchen. VfL Bad Kreuznach/Ackermann

Auf renommierte und ambitionierte Vereine traf der Hockey-Nachwuchs des VfL Bad Kreuznach bei der süddeutschen Meisterschaft der weiblichen U16. Der Rheinland-Pfalz/Saar-Meister verkaufte sich gut, Grund zum Jubeln gab es jedoch nicht.

Bei der süddeutschen Meisterschaft endete die Erfolgsserie der weiblichen U16 des VfL Bad Kreuznach. Die Titelkämpfe in Neunkirchen waren für das Hockeyteam von der Nahe nach dem Gewinn der Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaft das Saisonhighlight. Entsprechend motiviert trat es an.







