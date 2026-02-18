Süddeutsche Meisterschaft
VfL hält lange gut mit, belohnt sich aber nicht
Das Fastnachts-Wochenende verbrachten die weibliche U16 des VfL Bad Kreuznach und ihr Trainerteam bei der süddeutschen Meisterschaft in Neunkirchen.
VfL Bad Kreuznach/Ackermann

Auf renommierte und ambitionierte Vereine traf der Hockey-Nachwuchs des VfL Bad Kreuznach bei der süddeutschen Meisterschaft der weiblichen U16. Der Rheinland-Pfalz/Saar-Meister verkaufte sich gut, Grund zum Jubeln gab es jedoch nicht.

Lesezeit 2 Minuten
Bei der süddeutschen Meisterschaft endete die Erfolgsserie der weiblichen U16 des VfL Bad Kreuznach. Die Titelkämpfe in Neunkirchen waren für das Hockeyteam von der Nahe nach dem Gewinn der Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaft das Saisonhighlight. Entsprechend motiviert trat es an.

