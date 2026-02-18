Auf renommierte und ambitionierte Vereine traf der Hockey-Nachwuchs des VfL Bad Kreuznach bei der süddeutschen Meisterschaft der weiblichen U16. Der Rheinland-Pfalz/Saar-Meister verkaufte sich gut, Grund zum Jubeln gab es jedoch nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Bei der süddeutschen Meisterschaft endete die Erfolgsserie der weiblichen U16 des VfL Bad Kreuznach. Die Titelkämpfe in Neunkirchen waren für das Hockeyteam von der Nahe nach dem Gewinn der Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaft das Saisonhighlight. Entsprechend motiviert trat es an.