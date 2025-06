Am Abstieg aus der Regionalliga ist für die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach nicht mehr zu rütteln, doch das Team von Trainer Florian Mussgay möchte sich am Samstag (17 Uhr) im Salinental mit einer guten Leistung gegen den Tabellenzweiten Bayreuther TS aus der Spielklasse verabschieden.

„Die Motivation stimmt“, sagt Coach Mussgay und erklärt: „Allen war klar, dass es eine schwierige Saisoin werden wird, denn unser Team ist jung und nicht so abgezockt.“ Mussgay findet: „Wir haben uns insgesamt gut verkauft, hatten auch ein bisschen Pech.“

Zum Ausklang peilt das VfL-Team noch einmal einen Heimsieg an: „Wir wollen einen positiven Abschluss und uns selbst beweisen, dass wir in der Lage sind, in der Regionalliga mitzuhalten“, erklärt der Coach. Damit das gegen das Top-Team aus Bayreuth gelingt, müssen die VfL-Frauen „die kleinen Fehler abstellen“, wie Mussgay feststellt. Personell ist alles top. „Es ist alles da, was ich brauche“, bestätigt Mussgay lachend.