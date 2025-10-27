Starke Auftritte der Heimteams VfL-Frauen können noch gewinnen und holen den Fedi-Cup 27.10.2025, 14:43 Uhr

i Auf dem Sprung zum Sieg beim Fedi-Cup: Die Spielerin des VfL Bad Kreuznach (blaues Trikot) gibt im Duell mit Eintracht Frankfurt alles dafür, einen Treffer zu erzielen. Klaus Castor

Nach schwierigen Monaten im Feld leben die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach in der Halle auf. Das unterstreicht der viel umjubelte Gewinn des eigenen Fedi-Cups.

Die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach haben einen Heimsieg gelandet. Der Oberligist gewann den Fedi-Cup, das Vorbereitungsturnier der Blau-Weißen, dank starker Leistungen.„Ich bin überaus zufrieden mit dem Turnierverlauf und unheimlich stolz auf mein Team, das als Kollektiv aufgetreten ist“, sagte VfL-Trainer Florian Mussgay und erläuterte: „Wir haben taktisch umgestellt, agieren jetzt in Blöcken, was es zum einen dem Gegner schwerer macht, ...







