Nach starker Rückrunde Dritter VfL feiert Siegtor von Lilly Warkus und Klassenverbleib Tina Paare 02.06.2026, 12:59 Uhr

i Geschafft: Die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach und ihr Trainer Florian Mussgay haben den Klassenverbleib eingetütet und beenden die Oberligasaison auf Rang drei. Klaus Castor

Die Ausgangslage war nicht die beste für die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach. Als Schlusslicht waren sie in die zweite Saisonhälfte gestartet, doch mit einer phänomenalen Aufholjagd arbeiteten sie sich auf Rang drei vor.

Eine mega-starke zweite Saisonhälfte spielten die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach, und das, obwohl sie gehörig unter Druck gestanden hatten. Mit nur einem Zähler waren sie im Frühjahr 2026 als Schlusslicht gestartet, verloren von den sechs folgenden Partien nur eine.







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