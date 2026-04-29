Gelungener Wiedereinstieg VfL feiert perfekten Start und den ersten Sieg Tina Paare 29.04.2026, 14:41 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Anke van Wyk

Mit der Euphorie einer starken Hallenrunde im Rücken traten die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach zu ihrem ersten Spiel im Feld an - und verbuchten gleich das nächste Erfolgserlebnis.

Der Wiedereinstieg in die Feldrunde ist den Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach gelungen. Bei der TG Worms setzten sie sich mit 3:1 (0:0) durch, feierten damit im fünften Anlauf ihren ersten Oberliga-Sieg. „Das wurde auch Zeit. Und es waren wichtige Punkte, zumal in einer Liga, die nicht groß ist, jeder Punkt zählt“, sagte VfL-Trainer Florian Mussgay.







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