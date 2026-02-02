Göring schnürt Fünferpack: VfL bejubelt den Klassenverbleib
Es ist vollbracht: Die Hockey-Männer des VfL Bad Kreuznach können für eine weitere Saison in der Verbandsliga planen.
Groß war die Freude bei den Hockeyspielern des VfL Bad Kreuznach. Im letzten Heimspiel bezwangen sie den HC Speyer mit 7:5 (5:2) und sicherten sich den Verbandsliga-Verbleib. Das Team um Spielertrainer Thorsten Ackermann hatte die verletzten Christian Hauer und Lukas Orth ersetzen müssen, machte die Ausfälle aber durch kämpferischen Einsatz wett.