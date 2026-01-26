Das Hinspiel hatten die Hockeyspieler des VfL Bad Kreuznach knapp verloren. In Bad Dürkheim gelang ihnen die Revanche.
Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib ergatterten die Hockeyspieler des VfL Bad Kreuznach. Beim Dürkheimer HC III, dem Schlusslicht der Verbandsliga, gewannen sie mit 8:7.Dem VfL war der Siegeswille von Beginn an anzumerken. Doch die Gastgeber hielten das Spiel offen, kreuzten immer wieder gefährlich vor dem von Spielertrainer Thorsten Ackermann bewachten VfL-Gehäuse auf.