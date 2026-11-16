Viererpack von Anna Wöhrle VfL Bad Kreuznach gewinnt trotz Niederlage gutes Gefühl Olaf Paare 16.11.2026, 21:56 Uhr

i Durchsetzungsstark: Die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach (blaue Trikots) erspielten sich zum Saisonauftakt viele Chancen. Klaus Castor

Die Auftaktniederlage beim Titelfavoriten und Absteiger Wiesbadener THC kam für die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach nicht überraschend. Dank ihrer guten Leistung sammelten sie aber Selbstvertrauen für die folgenden Aufgaben.

Dieser Auftakt macht Lust auf mehr: Der VfL Bad Kreuznach unterlag zwar in seinem ersten Hallen-Regionalligaspiel beim Wiesbadener THC mit 6:7 (3:2), doch die Hockey-Frauen von der Nahe boten dem Titelfavoriten ordentlich Paroli.„Wenn das Spiel noch ein, zwei Minuten länger dauert, erzielen wir noch den Ausgleich“, vermutete VfL-Trainer Georg Schmidt.







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