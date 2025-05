Ein buntes Bild bot sich bei der offiziellen Eröffnung des 51. Mädchenturniers des VfL Bad Kreuznach. Unzählige Spielerinnen hatten sich zwischen Kunstrasenplatz und Funktionsgebäude versammelt, hatten bunte Luftballons in ihren Vereinsfarben mitgebracht, viele auch Maskottchen und Plakate. „Wir wollten, dass die Teams im Mittelpunkt stehen, dass die Begrüßung keine steife Veranstaltung ist“, erzählt Mirko Montigny. Der neue Vorsitzende der VfL-Hockeyabteilung schwärmt: „Was ich sehe, ist überwältigend.“

Fotos mit Bundestagspräsidentin sind begehrt

Viele Ehrengäste aus Sport und Politik waren der Einladung der Organisatoren gefolgt, darunter zwei Präsidentinnen, wie der Bad Kreuznacher Sportdezernent Markus Schlosser hervorhob. Neben VfL-Präsidentin Heike Bruckner hatte es sich auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nicht nehmen lassen, eines der größten Hockeyturniere Deutschlands zu besuchen. Sie fasste sich – wie auch ihre Vorredner – kurz, schließlich stehen die Mädchen und ihr Sport im Mittelpunkt. Erinnerungsfotos mit der Bundestagspräsidentin waren bei den Spielerinnen aber begehrt.

Für die tolle Präsentation hatten die Organisatoren den Spielerinnen Eis versprochen, doch die 600 Wassereis, die der VfL besorgt hatte, waren noch nicht durchgekühlt. Deshalb kündigte Montigny an, die Erfrischung während der Turniertage auf den Zeltplätzen zu verteilen. Die Grünflächen im Stadionrund und den angrenzenden Bereichen sind dicht besiedelt. Angesichts von 89 Teams kein Wunder. Die ersten Vereine hatten schon am Montag ihre Vorhut an die Nahe geschickt, und wie in den Vorjahren half die Abordnung aus Mülheim beim Aufhängen der Banner. „Der Hauptanreisetag war der Mittwoch. Da war richtig Trubel, auch für die Turnierleitung“, erzählt Daniel Velte, der sich in der Hockeyabteilung um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert.

Trubelig geht es auch an den drei Turniertagen zu. Mehr als 14 Stunden Hockeysport werden am Feiertag und am Freitag jeweils geboten, bevor die Großveranstaltung am Samstag ausklingt.