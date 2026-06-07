100 Jahre alt wird die Hockey-Abteilung des VfL Bad Kreuznach in diesem Jahr. Seit vielen Jahrzehnten nimmt das traditionsreiche Knabenturnier im Hockey-Jahr des VfL eine tragende Rolle ein. So auch 2026.
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Manchmal nehmen auch Hockey-Cracks gerne eine Anleihe bei König Fußball. Die beliebte Champions-League-Hymne lief vor den Spielen des Knaben-Hockeyturniers des VfL Bad Kreuznach über die Lautsprecheranlage des Stadions Salinental und sorgte dafür, dass sich die Talente mit dem Krummschläger wie kleine Champions fühlen durften.