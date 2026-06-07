Knabenturnier im Salinental Vandalismus und Müllproblem ärgern VfL Bad Kreuznach Olaf Paare 07.06.2026, 13:49 Uhr

i Die U16 des VfL Bad Kreuznach, in der auch KHCler spielen, wusste beim Heimturnier zu überzeugen. Das Team (weiße Trikots, im Duell mit TEC Darmstadt) belegte im Endklassement den zweiten Rang. Klaus Castor

100 Jahre alt wird die Hockey-Abteilung des VfL Bad Kreuznach in diesem Jahr. Seit vielen Jahrzehnten nimmt das traditionsreiche Knabenturnier im Hockey-Jahr des VfL eine tragende Rolle ein. So auch 2026.

Manchmal nehmen auch Hockey-Cracks gerne eine Anleihe bei König Fußball. Die beliebte Champions-League-Hymne lief vor den Spielen des Knaben-Hockeyturniers des VfL Bad Kreuznach über die Lautsprecheranlage des Stadions Salinental und sorgte dafür, dass sich die Talente mit dem Krummschläger wie kleine Champions fühlen durften.







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